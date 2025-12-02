Մատչելիության հղումներ

Պապիկյանը և Եգիպտոսի ռազմարդյունաբերության պետնախարարը քննարկել են համագործակցության հարցեր

Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Եգիպտոսի ռազմարդյունաբերության պետնախարարի հանդիպումը, լուսանկարը՝ ՀՀ ՊՆ լրատվականի
Ռազմատեխնիկական համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր են քննարկել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Եգիպտոսի ռազմարդյունաբերության պետնախարար Մուհամմադ Սալահ ալ-Դին Մուստաֆան այսօր Կահիրեում կայացած հանդիպման ժամանակ:

Պաշտպանության նախարարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ հանդիպմանը մասնակցել են նաև Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը և Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ Արամ Ջիվանյանը:

Պապիկյանը կիրակի օրն է ժամանել Եգիպտոս, որտեղ երեկ մասնակցել է «EDEX 2025» միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը, շրջել է ցուցահանդեսի տաղավարներում, հանդիպել է Եգիպտոսի պաշտպանության նախարար, գեներալ Աբդել Մագիդ Սակրի հետ: Երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները, անդրադարձել են նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցերի:



