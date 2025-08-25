Փամբակի ավագանու որոշումն ընդունված չէ. հանքարդյունաբերող ընկերությանը թույլտվություն տալը «շփոթմունք» էր

Փամբակի համայնքապետը, թեև անցած շաբաթ կայացած ավագանու նիստում հայտարարել էր, թե Քարաբերդում երկրաբանական ուսումնասիրություններ անելու նախնական թույլտվություն են տալիս «Զով-Գուժ» ընկերությանը, բայց հետո նորից ձայները հաշվել ու համարել են, որ ավագանու որոշումն ընդունված չէ:
Սա նշանակո՞ւմ է, որ Փամբակի ավագանին հանքարդյունաբերող ընկերությանը չի թույլատրում այստեղ ոսկի որոնել: Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ռաիսա Մինասյանն ասաց՝ ավագանու նիստում շփոթմունք է տեղի ունեցել. - «Համայնքի ղեկավարը, լսելով 6 կողմ, երևի, ավտոմատ կերպով հայտարարեց, որ որոշումն ընդունված էր։ Հետո ես եկել եմ իմ աշխատասենյակ, ասել եմ պարոն Կոստանդյանին, որ 6-ը դեռևս մեծամասնություն չէ»։
Հարցին, թե ինչո՞ւ այդ մասին հենց նիստի ընթացքում չասաց, արդյոք կաշկանդվա՞ծ է եղել, պատասխանեց. - «Չէ, կաշկանդված չեմ եղել, ես էլ էդ պահին չեմ հասկացել, հետո եկա, ՏԻՄ օրենքը բացեցի, հասկացա»:
ՏԻՄ օրենքով քվեարկողների կեսից ավելին պետք է կողմ լինի, մինչդեռ, ավագանու12 անդամների կեսը՝ 6 անդամ, կողմ էին քվեարկել, մյուս կեսը հավասարապես դեմ ու ձեռնպահ էին: Սակայն ավագանու քվեարկությունից անմիջապես հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե որոշումն ընդունված է:
Փամբակ համայնքի փոքր՝ ընդամենը մի քանի տասնյակ բնակիչ ունեցող Քարաբերդ գյուղում ոսկի որոնելու քննարկումները տեղի են ունենում արդեն մի քանի տարի: Ավելի քան 10 անգամ տարբեր ընկերություններ գյուղ են եկել ու աղմկոտ հանրային լսումներ արել ու երբեք հանքի հետ կապված համաձայնություն չեն ստացել:
Այստեղ դեռ 2000-ականներին հանքարդյունաբերության թույլտվություն ստացած «Ասսաթ» ընկերությունն ընդհատումներով է աշխատել: Հանրային լսումներում գյուղի բնակիչներից ոմանք ասում էին՝ գոնե եղածը չընդլայնեն, նոր տարածքներ հանքեր չդարձնեն:
Բայց վերջին հանրային լսմանը, որ այս անգամ էլ բուռն ու աղմկոտ էր, ներկա բնակիչներից շատերը կողմ էին արտահայտվում, նույնիսկ նրանք, որոնք նախկինում դեմ են եղել: Ներկա էին նաև բնապահպաններ, որոնք հիշեցնում էին հանքի վնասների մասին ու տեղացիներին հորդորում դեմ կանգնել հանքի հետ կապված ցանկացած գործընթացի:
Չնայած այս տարաձայնություններին, համայնքապետարանն արձանագրել էր, թե գյուղի բնակիչները կողմ են ու հարցը դրել էր ավագանու քննարկմանը, բայց, փաստորեն, դեմ եղավ, որ «Զով-Գուժ» ընկերությունն այստեղ ուսումնասիրություններ սկսի: Թե ինչ կանի ավագանին, արդյո՞ք հարցը կրկին կքննարկի, թե՝ ոչ, աշխատակազմի քարտուղարը հստակ չպատասխանեց: Ասաց՝ դեռ հայտնի չէ:
Ի դեպ, մինչ այս պահը Փամբակի համայնքապետարանի պաշտոնական էջում ո՛չ ավագանու նիստի արձանագրությունն է տեղադրված, ո՛չ էլ Քարաբերդին վերաբերող որոշումը, չնայած այդ օրը կայացված բոլոր որոշումները դեռ անցած շաբաթվանից կան: