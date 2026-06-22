Փամբակ գետում գտան 13-ամյա Նարինեի մարմինը

Ջրասուզակներն այսօր Փամբակ գետում հայտնաբերեցին հունիսի 15-ից որոնվող 13-ամյա Նարինեի մարմինը:
Աղջնակի դին գտան դեպքի վայրից մոտ 550 մետր հեռավորության վրա:
Նարինե Մարտիրոսյանի կրտսեր քրոջ՝ 7-ամյա Նարեի մարմինը ջրասուզակները հայտնաբերել էին հունիսի 17-ին:
Երկու քույրերը փորձել էին հանդիպակաց թաղամաս՝ սոցիալապես անապահով երեխաների համար նախատեսված «Օրրան» կրթական կենտրոն գնալ՝ օգտվելով ոչ թե կամրջից, այլ Փամբակ գետում դեռ խորհրդային տարիներից մնացած խողովակից; Խողովակի վրայով քայլելիս երեխաները սահել էին և հայտնվել վարարած գետում:
Անցած շաբաթ 5-մետրանոց խողովակը, որը տասնամյակներ շարունակ Լոռիում բազմաթիվ մարդկանց մահվան պատճառ էր դարձել, ի վերջո հեռացվեց: