«Փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել». վարչապետը՝ արցախցի կնոջը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Արցախից տեղահանված կնոջ զրույցն այսօր վեճի վերածվեց, որի ընթացքում վարչապետը կնոջն ասաց. «Փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել»:

Վարչապետ Փաշինյանն այսօր մետրոյում դիմելով քաղաքացուն ասաց՝ կարո՞ղ է քարտեզ նվիրի կրծքանշանի տեսքով, ի պատասխան կինն ասաց. «Մենք Արցախից ենք, ուրիշ քարտեզ ունենք»:

Փաշինյանն արձագանքեց. «Բայց Ձեր տղան այս քարտեզում է ապրելու, դա հաշվի առեք»:

Քաղաքացի.- «Միգուցե հիմա, բայց...»

Նիկոլ Փաշինյան.- «Էլ բայց չկա, մենք չենք թողնելու, որ Ձեր գաղափարաբանությունը...»

Քաղաքացի.- «Դուք չեք թողնելու, որ մենք մեր Արցախում ապրե՞նք, Դուք չեք կարող մեզ զրկել Արցախ վերադարձից»:

Նիկոլ Փաշինյան.- «Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Դուք Արցախում, Ղարաբաղում ապրեք: 2023-ին Դուք էիք, որ մեղադրում էիք ինձ, որ ես սահմանները փակել եմ, որ ժողովուրդը չգա Հայաստան, ինձնից պահանջում էիք, որ սահմանները բացեմ: Եվ ասում էիք՝ հատուկ փակել ա, որ Ղարաբաղից ժողովուրդը չգնա: Հիմա եկել եք էստեղ, ասում եք՝ վայ, բա մենք ուզում էինք վերադառնայինք: Բա մենք Հայաստանի քաղաքացիների աշխատած միլիարդներ ենք ծախսել, որ դուք էնտեղ մնաք, բա ինչի՞ չեք մնացել»:

Քաղաքացի.- «Ինձ հետ մատ թափ տալով մի խոսեք»:

Նիկոլ Փաշինյան.- «Ես ձեզ հետ կխոսեմ տենց: Այս քարտեզի մասին տենց քամահրանքով չխոսեք: Մյուս անգամ փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել»:

Վարչապետը այնուհետև մեղմեց խոսքն, ասաց. «Մի բան եմ խնդրում Ձեզ, պանդխտության միտումը պետք է հանել, պետք է հանդարտվել: Էս երեխուն պետք չի պանդխտության...»

Քաղաքացի.- «էս երեխան իր տունն է ուզում, իր սենյակն է ուզում, իր խաղալիքները, իր Արցախը»:

«Այդ երեխան ապրելու է Հայաստանում»,- իր խոսքը եզրափակեց վարչապետ Փաշինյանը:

Մանրամասները՝ տեսանյութում.

Ի դեպ, զրույցի ընթացքում, թեև կինը խնդրում էր, որ չտեսանկարահանեին իրեն և որդուն, այդուհանդերձ տեսանկարահանումը շարունակվում էր:

