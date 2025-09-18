Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինայի հետ շփման գծում 700 հազարից ավելի ռուսաստանցի զինվոր կա. Պուտին

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտին, արխիվ
«Հատուկ ռազմական գործողության» մասնակիցները պետք է ստանձնեն ղեկավար պաշտոններ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:

Ուկրաինայի հետ շփման գծում ավելի քան 700 հազար ռուսաստանցի զինվոր կա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը Պետդումայի խմբակցությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։

Կրեմլն Ուկրաինայի դեմ պատերազմը «հատուկ ռազմական գործողություն» է անվանում։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե դրա մասնակիցները պետք է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնեն:

«Վստահ եմ՝ հատուկ ռազմական գործողության մասնակիցները դրական ներդրում կունենան քաղաքական կուսակցությունների ու պետական կառույցների աշխատանքներում, նրանք փոխարինելու են մեզ», - հայտարարել է Պուտինը։



