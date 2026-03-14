Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինացիները անօդաչուներով հարվածել են Ռուսաստանի Կովկաս նավահանգստին

Ուկրաինական զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարք, արխիվ
Ուկրաինական զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարք, արխիվ

Ուկրաինական բանակը գիշերը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել է Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Թեմրյուկի շրջանի Կովկաս նավահանգստին, վիրավորվել է երեք մարդ, վնասվել է նավ, հայտնում է շրջանի օպերատիվ շտաբը։

SHOT տելեգրամյան ալիքը, հղում անելով տեղի բնակիչներին, հաղորդում է, որ պայթյունները սկսվել են գիշերվա ժամը 01:00-ի սահմաններում, տարբեր շրջաններում լսվել են տասնյակից ավելի պայթյուններ։

Օպերատիվ շտաբը նաև հաստատել է սոցցանցերում ավելի վաղ տարածված տեղեկությունը Աֆիպսկիի նավթավերամշակման գործարանին հարվածի մասին, ինչի հետևանքով հրդեհ էր բռնկվել: Զոհեր չկան, սակայն գործարանին նյութական վնաս է հասցվել։

Astra տելեգրամյան ալիքի տվյալներով՝ հրդեհը ինտերակտիվ քարտեզի վրա գրանցվել է NASA-ի FIRMS մոնիթորինգի ծառայության կողմից, որը գրեթե իրական ժամանակում հետևում է ջերմաստիճանի անոմալիաներին։

Երկու օբյեկտներն էլ նախկինում բազմիցս հարձակման են ենթարկվել ուկրաինական զինուժի կողմից։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշվում է, որ մարտի 14-ի գիշերը Հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են ուկրաինական 87 անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ 31-ը՝ Ազովի ծովի և 16-ը՝ Կրասնոդարի երկրամասի երկնքում։

XS
SM
MD
LG