Ռուսական նավթի վերաբերյալ ԱՄՆ որոշումը չի նպաստում պատերազմի ավարտին. Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի որոշումը՝ թուլացնել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, չի նպաստում պատերազմի ավարտին և Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը։
Միացյալ Նահանգները երեկ էր հայտարարել, որ ժամանակավորապես կթուլացնի ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ թույլ տալով ծովում գտնվող նավթի վաճառքը։
«Ամերիկայի կողմից այս մեկ թուլացումը կարող է Ռուսաստանին տրամադրել մոտ 10 միլիարդ դոլար պատերազմի համար։ Սա, անշուշտ, չի օգնում խաղաղությանը», - ասել է Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։