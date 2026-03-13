Ռուսական նավթի վերաբերյալ ԱՄՆ որոշումը չի նպաստում պատերազմի ավարտին. Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի որոշումը՝ թուլացնել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, չի նպաստում պատերազմի ավարտին և Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը։

Միացյալ Նահանգները երեկ էր հայտարարել, որ ժամանակավորապես կթուլացնի ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ թույլ տալով ծովում գտնվող նավթի վաճառքը։

«Ամերիկայի կողմից այս մեկ թուլացումը կարող է Ռուսաստանին տրամադրել մոտ 10 միլիարդ դոլար պատերազմի համար։ Սա, անշուշտ, չի օգնում խաղաղությանը», - ասել է Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։



