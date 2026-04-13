Ուկրաինան վերսկսել է ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները Սերբիայի հետ

Ուկրաինան, որ շատ փոքր առևտրաշրջանառություն ունի Սերբիայի հետ, վերսկսել է ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները, ինչը կնպաստի երկու երկրների տնտեսական կապերի զարգացմանը և կարող է դրական քայլ լինել նրանց եվրոպական ինտեգրման համատեքստում։
«Երկու երկրներն էլ շարժվում են դեպի եվրոպական ինտեգրում, և սա չափազանց դրական է։ Այս իրավիճակում տրամաբանական է սկսել ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։
Մենք արդեն վերադարձել ենք սերբերի հետ այդպիսի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններին։ Հույս ունեմ, որ շուտով կհասնենք ընդհանուր համաձայնության», -նշել է Սերբիայում Ուկրաինայի դեսպան Օլեքսանդր Լիտվինենկոն։