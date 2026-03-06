Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինան կօգնի ԱՄՆ-ին իրանական անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում. Զելենսկի

Ուկրաինան կօգնի ԱՄՆ-ին իրանական անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինան մշակել է իրանական «Շահեդ» անօդաչու սարքը խոցելու արդյունավետ միջոցներ, հայտնում է Reuters-ը:

«Մենք ԱՄՆ-ից ստացել ենք կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերելու հարցում՝ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում «Shahed»-ներից պաշտպանություն ապահովելու համար: Ես հանձնարարել եմ տրամադրել անհրաժեշտ միջոցները և ապահովել ուկրաինացի մասնագետների ներկայությունը, որոնք կարող են երաշխավորել պահանջվող անվտանգությունը»։», - X-ում գրել է Զելենսկին։

Թեմային ծանոթ աղբյուրը Reuters-ին հայտնել է, որ ուկրաինացիները կսկսեն աշխատանքը «առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում»։

նախօրեին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Reuters-ի հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստ է ընդունել օգնություն ցանկացած երկրից։

Շաբաթվա սկզբին Զելենսկին առաջարկել է ուկրաինացի մասնագետներ ուղարկել Մերձավոր Արևելք՝ իրանական անօդաչու թռչող սարքերը որսալու համար, եթե այդ երկրների առաջնորդները համոզեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին համաձայնվել մեկամսյա հրադադարի։


XS
SM
MD
LG