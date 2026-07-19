Ուկրաինան հարվածել է Ստավրոպոլի երեք նավթային պահեստների. Զելենսկի

Ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի հարավային Ստավրոպոլի երկրամասում գտնվող երեք նավթային պահեստների և մեկ վառելիքային օբյեկտի, այսօր հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումները միաժամանակ հարվածել են Ստավրոպոլի երկրամասի երեք նավթային պահեստների, իսկ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները նույն շրջանում խոցել են ևս մեկ վառելիքային օբյեկտ»,հայտնել է Զելենսկին՝ նկատի ունենալով Կիևի անվտանգության ծառայությունը։
Նա հավելել է, որ Սև ծովում հարվածներ են հասցվել նաև Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» երեք լցանավերի»։
Այսօր ավելի վաղ Կիևը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ իրականացրել է պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենախոշոր բալիստիկ հրթիռային հարձակումը, որի հետևանքով կա զոհ և վիրավորներ: