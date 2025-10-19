Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանին և գազի վերամշակման գործարանին

Օրենբուրգի գազի վերամշակման գործարանը
Օրենբուրգի գազի վերամշակման գործարանը

Գիշերը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Օրենբուրգի գազի վերամշակման գործարանի վրա: Մարզպետ Եվգենի Սոլնցևի խոսքով՝ գործարանի ենթակառուցվածքները մասամբ վնասվել են, աշխատակիցների շրջանում զոհեր չկան, քաղաքը վտանգի տակ չէ։

Ուկրաինական զորքերի գլխավոր շտաբը հայտնել է նաև, որ գրոհի են ենթարկել Ռուսաստանի Սամարայի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանը: Գործարանը մեկ ամիս առաջ արդեն ենթարկվել էր անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը: Ուկրաինայի Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է գործարանի ենթակառուցվածքներին հասցված զգալի վնասի մասին, փոխանցում է «Current Time» հեռուստաալիքը։

