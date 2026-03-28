Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հարվածել են միմյանց, հաղորդվում է զոհերի մասին

Ռուսական ԱԹՍ-երը մարտի 28-ի գիշերը զանգվածային հարձակում են գործել Օդեսայի վրա։ Մեկ մարդ զոհվել է, ևս 11-ը՝ վիրավորվել, նրանց թվում երեխա կա։
Մեկ ԱԹՍ է ընկել ծննդատան տանիքին, որի հիվանդներն ու անձնակազմը ավելի վաղ հասցրել էին հեռանալ ապաստարան։ Տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է անօդաչու թռչող սարքը հարվածում բնակելի բազմահարկ շենքին։ Պայթյուններ են հնչել նաև նավահանգստի շրջանում։
Ռուսական բանակը հարձակվել է նաև Կրիվոյ Ռոգի վրա։ Երկու մարդ զոհվել է, ևս երկուսը վիրավորվել են։ Վնասվել է արդյունաբերական օբյեկտ:
Ռուսաստանի Յարոսլավլի մարզում ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով երեխա է մահացել, նրա ծնողները ծանր վիճակում հոսպիտալացվել են: Ընտանիքը հարձակման պահին գտնվել է մասնավոր բնակելի շենքերից մեկում։ Յարոսլավլում հարված է հասցվել նաև նավթավերամշակման գործարանին, որտեղ ուժեղ հրդեհ է բռնկվել։
Սամարայի մարզի Չապաևսկում հարված է հասցվել «Պրոմսինթեզ» ձեռնարկությանը, որը զբաղվում է պայթուցիկ նյութերի արտադրությամբ: Ականատեսները հայտնում են հզոր պայթյունի ալիքի մասին: Պաշտոնական տվյալներով՝ զոհեր և վիրավորներ չկան ։
Հաղորդվում է նաև Մոսկվայի, Լենինգրադի և Ռոստովի մարզերում տեղի ունեցած պայթյունների մասին:
ՌԴ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով՝ գիշերը 17 շրջաններում որսացել են 155 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր: