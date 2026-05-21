Ուկրաինական հարվածից Բելգորոդում վիրավորներ կան

Բելգորոդ, ՌԴ, արխիվ
Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքը ՌԴ Բելգորոդի մարզի Շեբեկինո քաղաքում ընթացքի մեջ գտնվող ավտոմեքենայի է հարվածել, հայտնում է ռուսական TACC գործակալությունը։

Հաղորդվում է, որ 18 և 20 ամյա երկու տղամարդ վիրավորում են ստացել։ Տարածաշրջանային օպերատիվ հրամանատարության տվյալով՝ նրանց հիվանդանոցում բուժօգնություն է ցուցաբերվել, սակայն նրանք հրաժարվել են հոսպիտալացվել։

Մարզի Մասլովա Պրիստան գյուղում էլ կառավարվող հարվածային ԱԹՍ-ի թիրախում նույնպես մեքենա է եղել, մեկ մարդ վիրավորվել է։ TACC-ի փոխանցմամբ՝ նա կհոսպիտալացվի։

