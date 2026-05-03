Ուկրաինական անօդաչուները հարվածել են Պրիմորսկի նավահանգստին

Ուկրաինան այսօր անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել է Բալթիկ ծովի ռուսական Պրիմորսկ նավահանգստին, որտեղ հրդեհ է բռնկվել, հարվածների թիրախում եղել են նաև մի շարք նավեր, հայտնում է Reuters-ը։
Հաղորդվում է, որ վնասել են նաև նավահանգստում գտնվող մեկ նավթատար, «Կարակուրտ» դասի հրթիռային նավ և պարեկային նավակ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ զգալի վնասներ են հասցրել նավթային նավահանգստի ենթակառուցվածքներին։
«Յուրաքանչյուր այսպիսի արդյունք ավելի է սահմանափակում Ռուսաստանի ռազմական ունակությունները», - տելեգրամյան ալիքում գրել է Զելենսկին։
Նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոյի փոխանցմամբ՝ Պրիմորսկում բռնկված հրդեհն արագ մարվել է, նավթի արտահոսք չի եղել:
Ուկրաինան վերջին ամիսներին մի քանի անգամ հարվածել է նավահանգստին։