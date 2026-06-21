Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինական անօդաչուները գրոհել են Կերչը, կան զոհեր, տասնյակ վիրավորներ

Վառելիքի դեֆիցիտը Ղրիմում, հունիս, 2026թ.
Վառելիքի դեֆիցիտը Ղրիմում, հունիս, 2026թ.

Գիշերը ուկրաինական զինուժը անօդաչու թռչող սարքերով գրոհել է Ղրիմի արևելքում գտնվող Կերչ քաղաքը, որտեղ նավթաբազա է հրդեհվել:

ASTRA տելեգրամյան ալիքի վերլուծության համաձայն՝ այրվում էԿերչի առևտրական նավահանգստի՝ Թամանյան փողոցի վրա գտնվող նավթաբազան, որը Կերչի կամրջից մեկ կիլոմետրից էլ պակաս է հեռու: Քաղաքում նաև բազմահարկ շենք է վնասվել:

Բռնակցված Ղրիմի Ռուսաստանի կողմից նշանակված ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը հաղորդել է Կերչում չորս մարդու զոհվելու մասին, տուժել են 28-ը: Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդել է, որ Ղրիմում հոսպիտալացվել է ուկրաինական գրոհի հետևանքով տուժած 14 մարդ, նրանց թվում երկուսը՝ երեխաներ:

Մեկ մարդ զոհվել է, ևս մեկը՝ վիրավորվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում Կերչի լաստանավային անցումում «Պանագիյա» լաստանավի վրա ուկրաինական անօդաչուների հարձակման հետևանքով: Կերչի անցումով լաստանավային փոխադրումները ժամանակավորապես դադարեցվել են:

Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հրդեհվել է նաև Կրասնոդարի երկրամասի Տեմրյուկի շրջանի Չուշկա ավանի նավթային տերմինալը, որը «Կավկազ» նավահանգստի ենթակառուցվածքի մաս է կազմում:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում 239 ուկրաինական անօդաչու են ոչնչացրել երկրի հարավի և կենտրոնի ութ տարածաշրջանների և Ղրիմի երկնքում:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է հարվածները, որոնցից, ըստ նրա, «տուժել են օբյեկտներ Ղրիմի կամրջի երկու կողմերում», ինչպես նաև խոցվել են չորս C-400 ռադիոտեղորոշիչ և երկու «Պանցիր» զենիթահրթիռային կայաններ:

Ղիրմը հատկապես վերջին շրջանում կանոնավոր կերպով գրոհում են ուկրաինական ուժերի անօդաչուները, որոնք թիրախավորում են էներգետիկայի օբյեկտները, տրանսպորտային ենթակառուցվածքը: Թերակղզում բենզինի դեֆիցիտ է, կիրակի օրը Աքսյոնովը հայտարարել է բենզալցակայաններում վառելիքի վաճառքի դադարեցման մասին:


XS
SM
MD
LG