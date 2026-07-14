Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկեց կառավարության հրաժարականի օգտին

Ուկրաինայի խորհրդարանը՝ Գերագույն Ռադան, այսօր քվեների ճնշող մեծամասնությամբ կողմ է արտահայտվել վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոյի և նրա կառավարության հրաժարականի օգտին։
Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ նախարարների կաբինետի հրաժարականի օգտին քվեարկել է Ռադայի պատգամավորներից 258-ը, դեմ՝ մեկը։
Սվիրիդենկոյի կառավարությունը պաշտոնանկ անելու մտադրության մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր կիրակի՝ հուլիսի 12-ին։ Նույն օրը Զելենսկին հանդիպել էր վարչապետի և նրա ամենահավանական փոխարինողի՝ «Նաֆտոգազ Ուկրաինա» ընկերության նախագահ Սերգեյ Կորեցկու հետ։