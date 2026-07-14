Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինայի խորհրդարանը քվեարկեց կառավարության հրաժարականի օգտին

Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն խորհրդարանում, արխիվ
Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն խորհրդարանում, արխիվ

Ուկրաինայի խորհրդարանը՝ Գերագույն Ռադան, այսօր քվեների ճնշող մեծամասնությամբ կողմ է արտահայտվել վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոյի և նրա կառավարության հրաժարականի օգտին։

Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ նախարարների կաբինետի հրաժարականի օգտին քվեարկել է Ռադայի պատգամավորներից 258-ը, դեմ՝ մեկը։

Սվիրիդենկոյի կառավարությունը պաշտոնանկ անելու մտադրության մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր կիրակի՝ հուլիսի 12-ին։ Նույն օրը Զելենսկին հանդիպել էր վարչապետի և նրա ամենահավանական փոխարինողի՝ «Նաֆտոգազ Ուկրաինա» ընկերության նախագահ Սերգեյ Կորեցկու հետ։

XS
SM
MD
LG