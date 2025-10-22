Ուգանդայում ավտոբուսների մասնակցությամբ ՃՏՊ-ի հետևանքով կա 63 զոհ

Ուգանդայի բանուկ մայրուղիներից մեկում երկու ավտոբուսների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 63 մարդ, ևս մի քանիսը վիրավորվել են:
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ վթարը տեղի է ունեցել կեսգիշերից անմիջապես հետո՝ մայրաքաղաք Կամպալայի և երկրի հյուսիսում գտնվող Գուլու քաղաքի միջև ընկած մայրուղու վրա:
Նախնական հետաքննությունը ցույց է տվել, որ վթարի պատճառ է դարձել երկու ավտոբուսների վազանցի գործողությունը՝ դրանք փորձում են առաջ անցնել այլ տրանսպորտային միջոցներից, բեռնատարից և ամենագնացից: