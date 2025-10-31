Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Ոստիկանությունը Մոլդովայում և Ուկրաինայում տասնյակ տներ է խուզարկել պատերազմական հանցագործությունների քննության շրջանակում

Կասկածյալի ձերբակալություն Մոլդովայում
Կասկածյալի ձերբակալություն Մոլդովայում

Ոստիկանությունը Մոլդովայում և Ուկրաինայում տասնյակ տներ է խուզարկել՝ Ուկրաինայում ենթադրաբար պատերազմական հանցագործություններ կատարած ռուսական վարձկան խմբերի հետ կապված հարյուրավոր անձանց նկատմամբ անդրսահմանային քննության շրջանակներում, հաղորդել են պաշտոնյաները:

Եվրոպական ոստիկանական Եվրոպոլ գործակալությունն այսօր հայտարարել է, որ իշխանությունները նույնականացրել են ավելի քան 650 մարդու՝ 9 երկրից, որոնք ներգրավված են եղել քաղաքացիական անձանց և ռազմագերիների բռնաբարություններում ու հավաքական մահապատիժներում: Ըստ գործակալության՝ այդ անձինք մաս են կազմել ռուսաստանյան երկու փոխկապակցված՝ «Վագներ» և «Ռեդուտ» մասնավոր ռազմական կազմավորումներին:

Եվրոպոլի փոխանցմամբ, ոստիկանությունը Մոլդովայում և Ուկրաինայում խուզարկություններ է իրականացրել 70 տներում՝ բռնագրավելով «Վագներ» խմբավորման հետ առնչություն ունեցող հրազեն, զինամթերք, համակարգիչներ և էլեկտրոնային սարքավորումներ:

Խուզարկություններով հայտնաբերվել են նաև «Վագներ»-ի հետ կապված տեսանյութեր և լուսանկարներ, համազգեստներ և կրծքանշաններ, հայտարարել է Եվրոպոլը:

Թե՛ Մոլդովայի, թե՛ Ուկրաինայի դատախազները առանձին հաղորդագրություններով հաստատել են խուզարկությունների փաստը:

«Ուկրաինացի ոստիկանները ռուսական պատերազմական հանցագործների են հայտնաբերում աշխարհով մեկ տարբեր երկրներում և անում հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրն արդար պատիժ ստանա», - իր հերթին, հայտարարել է Ուկրաինայի Ազգային ոստիկանությունը:

Պարզ չէ, թե ըստ Եվրոպոլի ենթադրյալ պատերազմական հանցագործություններում ներգրավված 654 անձանցից քանիսն են կալանավորվել կամ որտեղ են նրանք:

Բացի ուկրաինացիներից և մոլդովացիներից, ըստ Եվրոպոլի, նույնականացվել են նաև Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Բոսնիա և Հերցեգովինայի քաղաքացիներ:

Ուկրաինայի իշխանությունները ստեղծել են դատախազական ստորաբաժանում, որը ռուսական ներխուժման ընթացքում կատարված պատերազմական հանցագործությունների ապացույցներ է հավաքում: Այդ ջանքերին այլ երկրներ ևս աջակցում են:

Խորհրդավոր ավիաաղետի հետևանքով «Վագներ»-ի հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի մահից հետո այդ մասնավոր ռազմական կազմավորումը մեծավ մասամբ ցրվել է, դրա անդամներն ընդգրկվել են ՌԴ պաշտպանության նախարարության զորամիավորումներում կամ կիսառազմականացված կառույցներում:

«Ռեդուտ»-ը հավաքագրման ստվերային ցանց է, որը կառավարվում է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության՝ ГРУ-ի կողմից:



Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG