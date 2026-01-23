Մատչելիության հղումներ

Որևէ քրեական գործով որևէ կարգավիճակ, այդ թվում՝ մեղադրյալի, կաթողիկոսը չունի. փաստաբան

Որևէ քրեական գործով որևէ կարգավիճակ, այդ թվում՝ մեղադրյալի, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը չունի, «Ազատության» հետ զրույցում հայտարարեց Մայր Աթոռի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը:

«Հրապարակն» էր այսօր գրել, որ Գարեգին Երկրորդի դեմ նոր քրեական վարույթ է նախապատրաստվում՝ փողերի լվացման հոդվածով: Այդ վարույթի շրջանակներում հարցաքննվել է «Շողակաթ» հեռուստաընկերության տնօրեն Մանյա Ղազարյանը, որը ևս գործով վկա է: Քննության թեման բնակարանն է, որը տնօրենին է հատկացվել:

Արա Զոհրաբյանը պնդում է՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր անձնական միջոցներով է գնել «Շողակաթի» տնօրենին հատկացված բնակարանը:

«Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն իր անձնական միջոցներով որոշակի բնակարաններ է ձեռք բերել դեռևս իր՝ Արարատյան թեմի փոխանորդ եղած ժամանակից սկսած: Այդ բնակարանները նա հատկացրել է նաև քահանաներին ու «Շողակաթի» տնօրենին էլ է հատկացրել՝ որպես Մայր Աթոռի երկարամյա աշխատակից, ով կարիք է ունեցել այդ բնակարանի: Այսինքն, սա ընդունված է, նաև Մայր Աթոռի կողմից իրականացվող, նաև Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի կողմից իրականացվող գործընթաց է եղել, այստեղ զարմանալու բան չկա», - ասաց փաստաբանը:

«Ազատության» հարցին՝ որտեղի՞ց կաթողիկոսին այդքան անձնական միջոց, Արա Զոհրաբյանը պատասխանեց. «Կաթողիկոսը նաև ունի նվիրատուներ, անձամբ իրեն: Հայտնի փաստ է, որ երջանկահիշատակ Լուիզ Սիմոնը մշտապես Վեհափառ հայրապետին նվիրատվություններ է հատկացրել, որը Վեհափառ հայրապետը մշտապես օգտագործել է նաև հանրօգուտ նպատակներով»:

Հարցին՝ կա՞ քրեական գործ այդ դեպքի առիթով, փաստաբանն արձագանքեց. «Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ քրեական գործեր կան, այդ մի գործը չէ: Այդ գործերի հիմնական նպատակն է նաև, որպեսզի թիրախավորեն Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցուն: Ես մանրամասներ չունեմ այդ քրեական գործի հետ կապված, բայց որքանով տեղյակ եմ հանրամատչելի աղբյուրներից, ուղղակի իրենք տարբեր առիթներ, տարբեր բամբասանքներ փորձել են միացնել միմյանց ու քրեական գործի տպավորություն ստեղծել»:

Հանցակազմի տարր, ըստ Զոհրաբյանի, այս գործում չի կարող լինել:

Քննչական կոմիտեն դեռևս չի պատասխանել «Ազատության» հարցմանը՝ արդյոք կա՞ քրեական գործ, որի շրջանակում նախատեսվում է Գարեգին Երկրորդին մեղադրանք առաջադրել։




