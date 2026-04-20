«Ոչ ոք խաղ չի խաղում», ԱՄՆ պատվիրակությունն արդեն մեկնել է Իսլամաբադ. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրափմը New York Post-ին հայտնել է, որ ամերիկյան պատվիրակությունը՝ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի գլխավորությամբ, մեկնում է Իսլամաբադ՝ Իրանի հետ բանակցությունների համար։
ԱՄՆ նախագահը հաստատել է, որ բարձր մակարդակի պատվիրակության կազմում են հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը, խորհրդական Ջարեդ Քուշները, որոնք արդեն ճանապարհին են և երեկոյան կլինեն Իսլամաբադում»՝ ընդգծելով՝ կողմերը տրամադրված են բանակցությունների, և, ըստ երևույթին, այս պահին «ոչ ոք խաղ չի խաղում»։
Թրամփը նաև հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է անձամբ հանդիպել Իրանի ղեկավարության հետ՝ հիշեցնելով՝ ԱՄՆ-ի անվերապահ պահանջն այն է, որ Թեհրանը պետք է հրաժարվի միջուկային զենք ձեռք բերելուց։ Միևնույն ժամանակ, Թրամփը նշել է, որ Իրանը կարող է բարգավաճել, եթե կողմերը կարողանան համաձայնության գալ, և կրկնել, որ ԱՄՆ-ն կապի մեջ է Իրանի ղեկավարության «ճիշտ մարդկանց» հետ։
Նա նաև հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնության կարելի է հասնել գուցե արդեն այսօր երեկոյան։ Սակայն ԱՄՆ նախագահը հրաժարվել է հստակեցնել, թե ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե Թեհրանը չհրաժարվի միջուկային ծրագրից, կամ եթե բանակցությունները ձախողվեն։
Միաժամանակ, Al Jazeera-ն հայտնում է, որ Պակիստանի մայրաքաղաքում սահմանվել են խիստ անվտանգության միջոցներ․ քաղաքում կարգուկանոնն ապահովում են շուրջ 20 հազար ոստիկան և ռազմականացված ստորաբաժանումներ։
ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցվել էին ապրիլի 7-ին։ Կողմերի միջև հրադադարի ժամկետը լրանում է ապրիլի 22-ին։