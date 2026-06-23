Ո՞վ կղեկավարի ձևավորվող նոր խորհրդարանը

Ո՞վ կղեկավարի օգոստոսին ձևավորվող նոր խորհրդարանը. իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներսում առանցքային պաշտոնի շուրջ ինտրիգն առաջիկա օրերին կհանգուցալուծվի:
«Ազատության» աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ԱԺ նախագահի աթոռի համար պայքարում են երեք ինքնառաջադրված թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
«Կարա վարչապետի կարծիքը նշանակություն ունենա, կարա իմ կարծիքը նշանակություն ունենա, ցանկացածի կարծիքը կարա նշանակություն ունենա. քննարկում է, դեբատ է, մարդիկ խոսելու են, լսելու ենք, քննարկելու ենք որոշում կայացնենք, ընտրություն է, կարճ, կոնկրետ, հստակ, պարզ», - ասաց ՔՊ վարչության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը:
Ինքնառաջադրումների փուլն ավարտվել է երեկ, բայց ներկուսակցական քվեարկության հստակ օրն ու ձևաչափն այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Պարզ չէ՝ վարչությունն ընտրությունը կատարելու է բաց, թե՞ փակ, գաղտնի քվեարկությամբ։ ՔՊ վարչության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի փոխանցմամբ՝ այսօր երեկոյան նախատեսված նիստում կուսակցությունը կհստակեցնի կանոնները:
Առաջադրված եռյակից Ալեն Սիմոնյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը «Քաղաքացիական պայմանագրի» հնաբնակներից են, մինչդեռ Հայկ Կոնջորյանն իշխող ուժին է միացել 2018-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Մինչ այդ նա «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության անդամ էր, և այն ժամանակ մամուլում պնդումներ կային, թե նրա տեղափոխությունը դեպի «Իմ քայլը» դաշինք հովանավորել է հենց Ալեն Սիմոնյանը։
Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ներկուսակցական ընտրություններում երեքն էլ ընտրվել են ՔՊ վարչության անդամ՝ ստանալով համապատասխանաբար 527, 606 և 648 ձայն։ Չնայած Կոնջորյանն այն ժամանակ կուսակիցների շրջանում ավելի շատ քվե էր ստացել, քան Սիմոնյանն ու Ռուբինյանը, սակայն «Ազատության» աղբյուրները փոխանցում են՝ վարչության ներսում կայանալիք քվեարկությունում նրա ընտրվելու շանսերն այս պահին այնքան էլ բարձր չեն:
Կա՞ արդյոք ակնհայտ առաջատար. այս հարցն ուղղեցինք վարչության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանին։ «Չեմ կարծում, որ կա, որովհետև մարդիկ պետք է գան, խոսեն, լսլենք, ընտրողներն էլ որոշում կայացնեն: Կարող է ինչ-որ մեկը նախասիրություններ ունենա, բնական բան է դա, բայց որ ակնհայտ ֆավորիտ լինի, չեմ կարծում», - արձագանքեց նա:
44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված խորհրդարանն իր աշխատանքը սկսել էր լարված մթնոլորտում. առաջին ամիսներին օրենսդիր մարմնում քաշքշոցների ու աղմկոտ միջադեպերի պակաս չկար։ Թեև ժամանակի ընթացքում կրքերը փոքր-ինչ հանդարտվեցին, սակայն լարվածությունն ընդհանուր առմամբ չհաղթահարվեց:
Նոր ձևավորվող ԱԺ-ի կազմն արդեն հայտնի է, բայց օդում կախված է մնում գլխավոր հարցը՝ արդյոք ընդդիմադիրները կվերցնե՞ն իրենց մանդատները։ Ամեն դեպքում, իշխանական թիմից արդեն հնչում են ընդդիմախոսներին ուղղված զգուշացնումներ, թե նրանց խորհրդարանում «քաղաքականապես ոչնչացնելու են»։
Անգամ այս իրավիճակում, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ, խոսնակի անունն էական չէ. ով էլ ընտրվի, միևնույն է՝ գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն է միանձնյա որոշելու, թե օրենսդիր մարմնի պատասխանատուն ինչպես և ինչ կանոններով պետք է աշխատի։
«Այս պարագայում, երբ դարձյալ փորձում ենք գնահատել արդեն կոնկրետ հնարավոր թեկնածուներով, մենք պետք է վերադառնանք իրականություն և գնահատենք, թե ինչպիսին է իրական վիճակը կառավարման համակարգում, հարաբերությունները, հարաբերակցությունները և այլն: Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ արդեն անձերը դադարում են լինել կարևոր, որովհետև նեկայիս կառավարող համակարգում կա մեկ անձ, ու այդ մեկ անձը Նիկոլ Փաշինյանն է: Ըստ այդմ մնացյալի առումով էական է դառնում, թե ով ինչ պարտաճանաչությամբ կիրագործի այն աշխատանքը, որը կբխի Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումներից ու անհրաժեշտություններից», - ասաց Բադալյանը: