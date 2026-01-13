Նովոկուզնեցկի ծննդատանը տոներին 9 նորածին է մահացել

Ռուսաստանյան Նովոկուզնեցկ քաղաքի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի ծննդատանը ամանորյա տոներին 9 նորածին է մահացել: Այդ մասին հաղորդել են ТАСС լրատվական գործակալությունը և NGS42-ը, ավելի ուշ տեղական իշխանությունները հաստատել են տեղեկատվությունը: Երեխաների մահվան պատճառը չի նշվում:
Հիվանդանոցի կայքէջում հաղորդվում է, որ շնչառական ինֆեկցիայով հիվանդացության շեմի բարձրանալու հետևանքով ծննդատունը դադարեցրել է բուժառուների ընդունումը «կարանտինային միջոցառումների անցկացման ժամանակամիջոցում»:
Ծննդատունը փակվել է երեկ:
Կեմերովոյի մարզի առողջապահության նախարարը հաստատել է նորածինների մահվան փաստը՝ չհստակեցնելով նրանց թիվը: Անդրեյ Տարասովը հայտնել է, որ ներկայումս քննություն է ընթանում:
Քննչական կոմիտեի տարածաշրջանային վարչությունը հայտնել է, որ քրեական գործեր են հարուցվել երկու և ավելի անձանց անզգուշությամբ մահ պատճառելու և անփութության հոդվածներով:
Կեմերովոյի նահանգապետ Իլյա Սերդյուկովը հայտնել է Նովոկուզնեցկի թիվ 1 հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Վիտալի Խերասկովին պաշտոնանկ անելու մասին: