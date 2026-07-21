Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վաշինգտոնը նոր մաքսատուրքեր է սահմանում Կանադայի դեմ

Prefer us on Google

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Կանադայից ներկրվող մի շարք ապրանքների համար 50 տոկոսի մաքսատուրքեր սահմանելու մասին։

Այս որոշումը Սպիտակ տան ղեկավարը ստորագրել է երկուշաբթի երեկոյան՝ պատճառաբանելով այն պաշտոնական Օտտավայի կողմից ամերիկյան արտադրանքի հանդեպ «խտրական վերաբերմունքին պատասխանելու անհրաժեշտությամբ»։

Ամերիկյան սահմանափակումների տակ հայտնված կանադական ապրանքների թվում են մի շարք լայն սպառման ապրանքներ՝ այդ թվում գինին։

Դրա հետ մեկտեղ Կանադայից ներկրվող մի շարք այլ ապրանքատեսակների՝ այդ թվում էներգակիրների, պարարտանյութերի և ձկնամթերքի վրա Թրամփի սահմանած մաքսատուրքերը առայժմ չեն տարածվի։

XS
SM
MD
LG