Նոր քաղաքական իրավիճակ Վանաձորում. հնարավոր է արտահերթ ընտրությունների տարբերակը

Վարչական վերաքննիչ դատարանը կարճել է Վանաձոր համայնքին վերաբերող գրեթե 4 տարի ձգված դատական գործը։ Որոշումը դեռ հրապարակված չէ, բայց դատարանից «Ազատությանը» հայտնեցին, որ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Հետևաբար հնարավոր է, որ Վանաձորի քաղաքական իրավիճակն առաջիկայում փոխվի:
Անցած 4 տարիներին Վանաձորի ավագանին իրավունք չուներ համայնքի ղեկավար ընտրել։ Համայնքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Թեև Վանաձորի տեղական ընտրությունները վիճարկած «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունը դեռ մեկ տարի առաջ հետ էր վերցրել հայցն, ու դատարանը պետք է անմիջապես կարճեր գործը, բայց այն ձգվեց ևս մեկ տարի։ Գործի երրորդ կողմ՝ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը նոր պահանջ էր ներկայացրել՝ վերսկսելու գործի քննությունը։
Թեև ՏԻՄ փորձագետները պահանջն անհիմն էին համարում, բայց դատարանը որոշել էր վերսկսել գործը։ Միայն երեկ կարճեց այն։
Այս դեպքում եթե այլ սցենարներ չգործեն, ըստ օրենքի՝ ավագանին 20 օրում պետք է իր կազմից համայնքի ղեկավար ընտրի։ Եթե նիստերն ու քվեարկությունը չկայանան, ավագանին կցրվի, ու արտահերթ ընտրություններ կանցկացվեն։ Արդյո՞ք այս իրավիճակում իշխանությունները կգնան արտահերթ ընտրությունների, ո՞վ կլինի իշխանությունների թեկնածուն:
2021-ի տեղական ընտրություններից հետո ամենաշատ թվով ձայներ ստացած ընդդիմադիր դաշինքի ղեկավարը՝ Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց, «Քաղաքացիական պայմանագիրը», որ ձայների թվով երկրորդ տեղում էր Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ցուցակով ավագանի անցած Արկադի Փելեշյանին վստահեց Վանաձորի ժամանակավոր կառավարումը: Վարչապետը նրան պաշտոնակատար նշանակեց:
Անցած տարիներին մշտապես, անգամ բարձր ամբիոններից նրան գովաբանել են, Վանաձորում կատարվող աշխատանքը բարձր գնահատել, բայց վերջին շրջանում քննադատություններ են հնչում հենց ՔՊ-ականների կողմից: Նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանը պաշտոնն ստանձնելիս հայտարարեց, թե կոռուպցիան բնում խեղդելու է:
«Ազատություն»-ը գրավոր հարցում էր ուղարկել՝ արդյո՞ք Վանաձորի ներկայիս համայնքապետին ևս վերաբերում է մարզի ղեկավարի հայտարարությունը: Մեկ նախադասությամբ միայն գրել էր, թե հարկ չի համարում մանրամասնել: Փոխարենը օրեր անց քաղաքի կենտրոնից հանել էր տվել ապօրինի գործող սուրճի ապարատներն ու հրապարակել դրանք՝ որպես ապօրինության դեմ պայքար:
Ինչ վերաբերում է այս տարեսկզբին կոռուպցիոն գործարքների համար դատապարտված նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որ բողոքարկել է դատարանի վճիռը, ասում է՝ արդեն չորս տարի է՝ Վանաձորի հետ կապված արհեստական դատական պրոցեսներով հետաձգում են քաղաքական գործընթացները՝ համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու արտահերթ ընտրությունները: Ասլանյանը չի հստակեցնում՝ արտահերթի դեպքում կմասնակցե՞ն նոր ընտրություններին, թե՞ ոչ:
«Ես սպասում չունեմ ներկայիս քաղաքական իշխանությունից և դատական իշխանությունից: Այս փուլում՝ զախվադների, սպանությունների, մարդկանց ձեռքից իշխանությունը խլելու, քվորում, օրինական, իրավական, ընտրական տերմիններով խոսելը, կարծում եմ, ավելորդ լավատեսություն է առաջացնում, որը հարիր չէ ռեալ մարդկանց, ովքեր իրենց մաշկի վրա են զգացել այսօրվա դառնությունն ու դժվարությունը», - ասաց նա:
Անցած 4 տարիներին ավագանին հատուկենտ արտահերթ նիստեր է գումարել՝ քննարկել սահմանափակ թվով հարցեր: Թեև ընդդիմադիր «Մամիկոն Ասլանյան» խմբակցությունը բոյկոտում էր, բայց նրանց շարքերից երկու անդամ իշխանությունների կողմն էր անցել ու մասնակցում էր նիստերին, ինչի շնորհիվ քվորում էր ապահովվում, ու արտահերթ նիստերը հնարավոր էին դառնում: Ամիսներ առաջ նրանցից մեկը՝ Գայանե Քալանթարյանը, մահացավ, որից հետո այլևս նիստեր չեն գումարվել: Պարզ չէ՝ այս դեպքում կհաջողվի՞ իշխանությանը նիստեր անցկացնել՝ գոնե հաջորդ տարվա բյուջե և սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատելու համար: