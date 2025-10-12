Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նիկոլ Փաշինյանը Իսպանիայի Ազգային տոնի առթիվ շնորհավորել է Պեդրո Սանչեսին

Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչես, արխիվ
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչես, արխիվ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Իսպանիայի կառավարության նախագահ Պեդրո Սանչես Պերես-Կաստեխոնին՝ Ազգային տոնի առիթով:

ՀՀ կառավարության լրատվականի փոխանցամբ՝ ուղերձում մասնավորապես ասված է. - «Հայաստանը մեծապես կարևորում է Իսպանիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը՝ առաջնորդվելով փոխադարձ հարգանքի և անկեղծ բարեկամության սկզբունքներով: [...] Վերահաստատում եմ իմ պատրաստակամությունը՝ միասնական ջանքերով ապահովելու մեր պետությունների միջև արդյունավետ երկխոսության հետագա խորացումը և երկկողմ համագործակցության ընդլայնումն ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր բնագավառներում»:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG