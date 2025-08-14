Մատչելիության հղումներ

Քաղաքական

ՆԳ նախարարի նոր թանկարժեք ամենագնացը. անհրաժեշտությո՞ւն, թե՞ բյուջեի վատնում

Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյան, արխիվ
Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյան, արխիվ

Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթեւեկի 125 հազար դոլարանոց մեքենայով: Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350 հազար կիլոմետրը գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ՝ այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում:

«Էն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պադավատների դեմ, վերացնել պադավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պադավատները», - «Ազատության» հետ զրույցում հայտարարեց Ազգային ժողովի «Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը:

Այդ երբվանի՞ց հեղափոխականների համար հուսալի և անվտանգ դարձան միայն շքեղ ու թանկարժեք մեքենաները, Կառավարության որոշմանն է արձագանքում դաշնակցական պատգամավորը: Նա հիշեցնում է իշխող կուսակցության անդամներից Արայիկ Հարությունյանի լուսանկարը մետրոյից, որ կրթության նախարարի պաշտոնում երթևեկության այդ տարբերակն էր նախընտրում. - «Չմոռանանք, որ նոր իշխանության եկած թիմը պրոպագանդում էր իրենց ժողովրդականությունը, և դրա շրջանակներում ցույց էին տալիս, թե ինչպես է, օրինակ, Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում, որ իրենք ժողովրդի մասնիկն են: Հիմա ի՞նչ եղավ էդ պաշտոնյաների հետ, էդ մետրոյի ժետոնը արդեն 150 դրամանոց փոխարինվեց 125 հազար դոլարանոց պադավատո՞վ»:

Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնեին համեստ՝ 20-30 հազար դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազե՞ր, շեշտում է Վարդանյանը: Թող քաղաքացիները տեսնեն՝ նախկինների բարքերը ամբիոններից թմբկահարող ու իրենց հեղափոխական համարող պաշտոնյաները դիմադրո՞ւմ են այդ գայթակղություններին, թե՞ կրկնօրինակում նրանց:

«Պետք չէ էստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է, որը, բնականաբար, Կառավարությունը անում է». - իշխանական պատգամավոր Էմմա Պալյանին զարմացնում է ընդդիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց, աղմուկ-աղաղակը:

Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն. - «Էնպես որ, էն աղմուկ-աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում և համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու»:

Կառավարության հիմնավորումը «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավորին համոզել է, ու դա էլ հիմք ընդունելով համեմատում է՝ նոր մեքենան բյուջեի համար ավելի քիչ ծախս է, քան հինը: Ներքին գործերի նախարարի համար նախատեսված նոր ամենագնացի գինը իշխանականի համար խնդիր չէ:

«Երբեմն, հավատացեք, նոր մեքենաներ գնելը ավելի ձեռնտու է, որովհետև էն հին և մաշված մեքենաները պահելը, խնամելը շատ ավելի թանկ կարժենա բյուջեի վրա, քան նոր մեքենան», - նշեց Պալյանը:

Խնդիրը նոր մեքենա գնելը չէ, այլ՝ դրա գինը: Նախկիններին քննադատող իշխանականները ինչո՞ւ գործնականում էլ օրինակ չեն ծառայում, իշխանականներին է դիմում ընդդիմադիր պատգամավորը: ՔՊ-ական պատգամավորը վստահ է՝ ոչինչ անհիմն ու անտեղի չէ:

«Ես չգիտեմ՝ կողքից մեր ընդդիմադիրները կամ իրենց քաղաքագետ հռչակած մարդիկ ինչպես կմեկնաբանեն, բայց դրանք բոլորովին անհիմն են: Նորից եմ կրկնում՝ մեր իշխանությունը էն իշխանությունն է, որը հարկատուների հաշվին, ինչպես Դուք եք նշում, որևէ դրամ, որևէ կոպեկ ավել և անհիմն չի ծախսում», - վստահեցրեց Էմմա Պալյանը:

Ներքին գործերի նախարարին ծառայողական թանկարժեք մեքենայով ապահովելու նախագիծը չզեկուցվողներից էր ու Կառավարության նիստում բաց չքննարկվեց: Թե 48 միլիոն դրամով ինչ մեքենա են գնելու, նախագծում չեն նշել: Ընդգծել են, թե շենք-շինությունների համար նախատեսված միջոցներից են գումարը հատկացնելու, ու հավելյալ ծախս չի լինի:

«Սա արդեն դարձել է գործելակերպ: Այո, կարելի էր շատ ավելի երևի էժան մեքենա գնել», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոկտանյանը:

Հոկտանյանը նաև թափանցիկության խնդիր է տեսնում: Հիմնավորման մեջ չկա բացատրություն՝ ինչո՞ւ 48 միլիոնանոց և ոչ թե ավելի պակաս արժեքով մեքենա:

«Ճիշտ կլիներ, որ բացատրվեր՝ ինչո՞ւ այդ գնի: Սա մի խնդիրն է, որը ես տեսնում եմ: Այո, եթե սա իսկապես համարվում է թանկ մեքենա, միանշանակ, այո, դա ստացվում է միջոցների վատնում», - ընդգծեց «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ»-ի ներկայացուցիչը:

Իսկ ինչպե՞ս են որոշել, որ շենք-շինությունների համար նախատեսված գումարը հարկատուների համար ավելի առաջնահերթ ծախս չէ, քան շքեղ ծառայողական մեքենան, շեշտում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարն ու եզրահանգում՝ սա բյուջեի մսխում է. - «Շենքային պայմանների բարելավում՝ հենց այդքան գումար էր տրված, ու դա չի արվելու: Դա արդեն երևի կարելի է համարել բուջեի վատնում: Սա քաղքենիություն եմ ես համարում, ցուցամոլություն՝ «տեսեք ես ինչ մեքենա ունեմ»:

Պետական բյուջեի, հարկատուների միջոցների նկատմամբ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների գործելաոճին տարիներով ծանոթ, ուսումնասիրող ու վերլուծող փորձագետը եզրակացնում է՝ իշխանությունը հեղափոխականներին արագ այլասերում է: Ու սա աշխարհով մեկ է:

«Երբ որ մարդիկ հեղափոխական, այսպես ասած, գաղափարներով գալիս են իշխանության, շատ արագ ընդունում են այն խաղի կանոնները, որի դեմ իրենք իբր թե պայքարում էին», - ընդգծեց Վարուժան Հոկտանյանը:

Բարձրաստիճան պաշտոնյայի նոր ու թանկարժեք ծառայողականը գուցե այսքան չքննարկվեր ու չքննադատվեր, եթե իրենց իշխանության տարիներին շարքային քաղաքացիների կյանքն էլ փոխվեր, բարելավվեր, ասում է Հոկտանյանը: Ի՞նչ իմաստ ու արժեք ունի պետական բյուջեի սուղ միջոցները ծախսել պաշտոնյաների շքեղ ծառայողականների համար: Եվրոպացի պաշտոնյաների համեստ մեքենաների մասին չե՞ն լսել, հարցնում է փորձագետը:


