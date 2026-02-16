Մատչելիության հղումներ

Նեթանյահուի գրասենյակի աշխատակիցները «կասկածելի ծրար» են հայտնաբերել. լրատվամիջոցներ

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակի աշխատակիցները հայտնաբերել են «կասկածելի ծրար»։ Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ ծրարը պարունակել է անհայտ նյութով սրվակներ և այն ուղարկվել է լաբորատորիա՝ հետազոտության։

Կառավարության խոսնակը հրաժարվել է հաստատել միջադեպը, Իսրայելի ոստիկանությունը ևս մեկնաբանություն չի տվել։

Սա առաջին դեպքը չէ, երբ վարչապետի գրասենյակում հայտնաբերվում է կասկածելի առաքում: Վերջին անգամ անվտանգության ուժերը նոյեմբերին էին նմանատիպ մեկ այլ ծրարի պարունակություն ուսումնասիրել, որում վնասակար ոչինչ, ի վերջո, չէին հայտնաբերել։

