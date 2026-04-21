ՆԱՏՕ-ն կարևորում է Հայաստանի հետ գործընկերությունը և պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանն ասել է Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Քևին Համիլթոնը։
Փաշինյանն, իր հերթին, կարևորել Հայաստան–ՆԱՏՕ համագործակցությունը՝ ի նպաստ տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդման, ասված է վարչապետի աշխատակազմի հաղորդագրության մեջ:
Նրանք քննարկել են համագործակցության զարգացմանն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև խոսել տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրի, խաղաղության և կայունության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների մասին:
Քևին Համիլթոնն ավելի վաղ հանդիպել էր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և պաշտպանության նախարարի հետ, կարևորել ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելություններում Հայաստանի ներգրավածության արդյունքում համագործակցությունը: