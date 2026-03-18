ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Հորմուզի նեղուցի վերաբացման հարցը

ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են, թե ինչպես կարելի է համատեղ կերպով վերաբացել Հորմուզի նեղուցը։
«Մենք բոլորս, իհարկե, համաձայն ենք, որ նեղուցը պետք է կրկին բացվի։ Եվ որքան գիտեմ, դաշնակիցները միասին աշխատում են, քննարկում են ինչպես դա անել։ Նրանք համատեղ փորձում են գտնել առաջ գնալու ճանապարհ»,- լրագրողներին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Նորվեգիա կատարած այցի ընթացքում։
Ռյուտեն մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի «Սառը արձագանք» (Cold Response) զորավարժություններին, որոնք մեկնարկել են մարտի 9-ին և կշարունակվեն մինչև մարտի 19-ը: