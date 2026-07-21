Նարեկ Կարապետյանի կալանավորման միջնորդության քննությունը ԿԸՀ-ն կշարունակի վաղը

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրելու և կալանավորելու Գլխավոր դատախազության միջնորդության քննությունը կշարունակվի վաղը:
Կարապետյանի լիազոր ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն ասաց՝ գրեթե որոշում կայացնելու փուլում էին ԿԸՀ անդամները, սակայն կազմակերպչական որոշ հարցերի պատճառով նիստը կշարունակվի վաղը:
Վարդևանյանը հայտնեց, որ Նարեկ Կարապետյանին առնչվող քրեական գործը վերաբերում է «Ուժեղ Հայաստանի» աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերագրվող մեղադրանքին:
Ալեքսանյանին մեղադրում են հավաքին մասնակցելու նպատակով մարդկանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Ըստ Քննչական կոմիտեի՝ լինելով «Մեր ձևով ազգային արժեքների պահպանություն» հասարակական կազմակերպության հիմնադիրն ու ղեկավարը, 2025 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2026 թվականի մայիսը ձևական աշխատանքի է ընդունել շուրջ 1400 քաղաքացու՝ նրանց ներգրավելով Սամվել Կարապետյանի աջակիցների, «Մեր ձևով» ՀԿ-ի և «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության կազմակերպած հավաքներին ու ցույցերին։ Ըստ իրավապահների՝1400 մարդկանցից ավելի քան 400-ը համատեղությամբ աշխատել են նաև այլ ընկերություններում: ՔԿ-ի փոխանցմամբ՝ հարցաքննվել է շուրջ 500 անձ:
Սամվել Կարապետյանն այս գործը համարում է իր թիմի դեմ հերթական ապօրինությունը:
«Իրականության, իրավունքի, օրենքի, նույնիսկ տրամաբանության հետ կապ չունի այս միջնորդությունը և հնարավոր մեղադրանքը», - ասաց փաստաբանը:
Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատություն զրկելու պահանջով միջնորդությունը Գլխավոր դատախազությունը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել հուլիսի 13-ին: