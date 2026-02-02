Նախիջևանի սահմանադրությունից հեռացվում են Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի մասին հիշատակումները

Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանադրությունից հեռացվում են Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի մասին հիշատակումները։ Այս մասին հաղորդում է APA գործակալությունը։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ` Նախիջևանի սահմանադրության նախաբանի փոփոխություն նախատեսող օրենքի նախագիծը քննարկվում է Ադրբեջանի խորհրդարանի՝ Միլի մեջլիսի այսօր մեկնարկած նստաշրջանի ընթացքում։
«Փոփոխության ենթարկվող նախաբանում նշված էր, որ Նախիջևանի ինքնավարության հիմքերը դրվել են 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերով, որոնք այսօր էլ շարունակում են ուժի մեջ մնալ», - հաղորդում է APA-ն:
Նորացված տարբերակում, ըստ գործակալության, միայն նշված է, որ «Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժանելի մասն է»։