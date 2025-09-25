Մոսկվայում Փաշինյանը հանդիպել է նաև Լուկաշենկոյին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում հանդիպել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսնադր Լուկաշենկոյին։
Пул Первого տելեգրամյան ալիքն է նրանց ձեռքսեղման լուսանկարը հրապարկել։
Ձեռքսեղմումը հաջորդում է հայ-բելառուսական հարաբերությունների վատթարացմանը։
Հայաստանի վարչապետը խորհրդարանում հայտարարել էր, թե Բելառուս չի գնա, քանի դեռ նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է։ Վերջինս այս զարգացումներից առաջ Բաքվում ասել էր, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել: