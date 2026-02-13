Մատչելիության հղումներ

Մոսկվայում են Հարավային Կովկասի գծով ԵՄ և ԵԱՀԿ հատուկ ներկայացուցիչները

Մոսկվա են ժամանել Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄ և ԵԱՀԿ հատուկ ներկայացուցիչներ Մագդալենա Գրոնոն և Քրիսթոֆեր Շպետին։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական «Ինտերֆաքս» գործակալությունը։

Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ նրանց այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։

«Գրոնոն և Շպետին Մոսկվա են ժամանել որպես Անդրկովկասում Անվտանգության և կայունության շուրջ խորհրդակցությունների համանախագահներ», - հաղորդում է «Ինտերֆաքսը»՝ հիշեցնելով, որ այս ձևաչափը գործում է Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում իրավիճակի կարգավորման շրջանակներում։


