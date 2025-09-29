Մատչելիության հղումներ

Մոսկվան քննադատում է Մոլդովայի ընտրությունները

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով, արխիվ
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով, արխիվ

Մոսկվան պնդում է, որ Մոլդովայի ղեկավարությանը խոչընդոտել է Ռուսաստանում բնակվող հարյուր հազարավոր քաղաքացիների քվեարկությունը խորհրդարանական ընտրություններում։

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով՝ Մոլդովան Ռուսաստանի տարածքում ընդամենը երկու ընտրատեղամաս էր բացել, և սահմանափակ պայմանների պատճառով հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ չեն կարողացել քվեարկել։

Մոլդովայի արտգործնախարարությունը քվեարկության օրը հայտարարել էր, որ ռուսաստանյան ընտրատեղամասերից յուրաքանչյուրում հասանելի է ընդամենը 5 հազար քվեաթերթիկ։ Նախարարությունը սահմանափակումներն անվտանգության նկատառումներով էր պայմանավորել, սակայն այլ մանրամասներ չէր նշել։

Մոլդովայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, Եվրամիությունում և այլ արևմտյան երկրներում քվեարկել է ավելի քան 276 հազար քաղաքացի՝ ավանդաբար հօգուտ եվրոպամետ ուժերի։

Երկրի նախագահ Մայա Սանդուն Ռուսաստանին մեղադրում է ընտրություններին միջամտելու, այդ թվում՝ ընտրակաշառքների, ապատեղեկատվության, կիբերհարձակումների մեջ։ Քվեարկության նախաշեմին էլ Մոլդովայի իշխանությունները մրցապայքարից հեռացրել էին Ռուսաստանի հետ սերտ կապերի օգտին հանդես եկող երկու ընդդիմադիր ուժի:

