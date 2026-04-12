Մոսկվան և Կիևը մեղադրում են միմյանց Զատկի զինադադարը խախտելու մեջ

Ռուսաստանը և Ուկրաինան հաղորդում են երեկ ուժի մեջ մտած Զատկի զինադադարի խախտումների մասին՝ դրանց համար մեղադրելով միմյանց:
Ուկրաինայի Սումիի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը հայտնել է գիշերը ռուսական ուժերի կողմից շտապ բուժօգնության ավտոմեքենային անօդաչու թռչող սարքով հասցված հարվածի մասին: Տուժել են երեք բուժաշխատողներ:
Դոնեցկի և Խերսոնի մարզերի իշխանությունները հայտարարել են, որ շաբաթ օրը ռուսական զորքերի հարվածների հետևանքով զոհվել են երկու մարզերի ընդհանուր թվով երեք և վիրավորվել են 28 բնակիչներ:
Երեկ երեկոյան Դնեպրոպետրովսկի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարվածից մի մարդ ծանր վիրավորվել է:
Ուկրաինական DeepState նախագիծը հրապարակել է տեսանյութ, որը, ըստ նկարագրության, ցույց է տալիս ռուսական զինուժի անօդաչուների գրոհը ուկրաինացի երկու վիրավորների վրա, որոնք զինադադարի սկսվելուց հետո փորձում էին տարհանվել: Հաղորդվում է, որ դա տեղի է ունեցել Զապորոժիեի մարզում:
Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը, իր հերթին, հաղորդել է ուկրաինական զինուժի անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով մարզի երկու բնակիչների վիրավորվելու մասին:
Անօդաչուների գրոհների մասին հաղորդումներ են ստացվել նաև Կուրսկի մարզից:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ուկրաինային մեղադրել է զինադադարի 1971 խախտման համար: Այս տվյալների հավաստիությունը անկախ աղբյուրներից ճշտել հնարավոր չէ:
Ուկրաինական Exilenova տելեգրամյան ալիքը, այդուհանդերձ, վստահեցնում է, որ «զինադադարը ռազմաճակատի հատվածների մեծ մասում իրոք գործում է»: «Երկու կողմից էլ թռչում են հետախուզական անօդաչու թռչող սարքեր: Երկու կողմում էլ դրանք խոցվում են», - գրում է Exilenova-ն: Մոտավորապես նույնն են հաղորդում նաև ռուսամետ ալիքները:
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ օրը հայտարարեց Ուկրաինայի հետ «Զատկի զինադադարի» մասին՝ ապրիլի 11-ի ժամը 16-ից մինչև կիրակի օրվա ավարտը: Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վստահեցրեց, որ իր երկիրը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը և «կգործի բացառապես հայելային». - «Երկնքում, երկրի վրա և ծովում ռուսական հարվածների բացակայությունը կնշանակի մեր պատասխանների բացակայություն»: