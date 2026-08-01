Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվան հաղորդում է Ուկրաինայի ևս երկու բնակավայր գրավելու մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության շենքը Մոսկվայում, արխիվ
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության շենքը Մոսկվայում, արխիվ

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ռուս զինծառայողների կողմից Ուկրաինայի Զապորոժիեի մարզի Լյուբիցկոյե բնակավայրի գրավման և Խարկովի մարզի Օլգովկայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին:

«Զապադ» զորախմբի ստորաբաժանումները վճռական գործողությունների արդյունքում վերահսկողություն են հաստատել Խարկովի մարզի Օլգովկա բնակավայրի նկատմամբ: ... «Արևելք» զորախմբի ստորաբաժանումները շարժվել են հակառակորդի պաշտպանության խորքերը և ազատագրել Զապորոժիեի մարզի Լյուբիցկոյե բնակավայրը», - ТАСС լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը:

Ուկրաինական կողմը այս հաղորդումը չի մեկնաբանում:

XS
SM
MD
LG