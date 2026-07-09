Միշուստինի հետ հանդիպմանը ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ. Փաշինյան

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարեց, որ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայիլ Միշուստինի հետ հանդիպմանը ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ: Թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, վարչապետը չմանրամասնեց:
Մասնավորապես պատասխանելով «Ազատության» հարցին, թե Ռուսաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը քննարկե՞լ են ԵԱՏՄ սահմանափակումները Հայաստանի նկատմամբ, Փաշինյանն ասաց. «ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ՌԴ կառավարության ղեկավարի հետ ունեցել ենք բաց, անկեղծ, բարեկամական քննարկում, ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ»։
Հայաստանի վարչապետը հուլիսի 6-ին Եկատերինբուրգում հանդիպել էր իր ռուս գործընկերոջը: Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, սա Հայաստանի վարչապետի առաջին աշխատանքային այցն էր Ռուսաստան:
Փաշինյանի այցը Եկատերինբուրգ հաջորդեց վերջին ամիսներին Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների արգելափակման որոշումներին, ինչի հետևանքով բազմաթիվ հայաստանյան ընկերություններ զրկվեցին իրենց արտադրանքը Ռուսաստան ու նաև այդ երկրի տարածքով այլ երկրներ արտահանելու հնարավորությունից: