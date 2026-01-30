Միրզոյանը և Մարթա Կոսը քննարկել են ՀՀ-ԵՄ ռազմավարական օրակարգի իրականացման վերաբերյալ հարցեր

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ, հայտնում է ՀՀ ԱԳՆ-ը:
Միրզոյանն ու Կոսը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում փոխկապակցվածության և ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրեր, ինչպես նաև խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալիզացմանն ուղղված այլ քայլեր:
Նրանք անդրադարձել են նախորդ տարվա դեկտեմբերին ընդունված ՀՀ-ԵՄ ռազմավարական օրակարգի իրականացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակի: Քննարկվել են նաև մայիսին Երևանում կայանալիք ՀՀ-ԵՄ գագաթաժողովի, առաջիկայում նախատեսվող բարձրաստիճան այցերի օրակարգային հարցեր: