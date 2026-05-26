Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Միրզոյանն ու Ռուբիոն Երևանում փոխըմբռնման հուշագիր կստորագրեն

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր Երևանում փոխըմբռնման հուշագիր կստորագրեն, հայտնում է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։

Փաստաթղթի բովանդակությունը չի բացահայտվում։ Մանրամասներ չեն հայտնել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։

ԱՄՆ պետքարտուղարը Հայաստան կժամանի այսօր, նախատեսված է Միրզոյանի և Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նրանք հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։

Նախօրեին Արարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ այցի ընթացքում մի քանի փաստաթուղթ է ստորագրվելու՝ դրանք «շատ կարևոր» որակելով, սակայն չէր նշել, թե ինչի մասին են դրանք։

Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ առաջիկայում սկսվելու են TRIPP նախագծի շինարարական աշխատանքները, և որ Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրվելու է նախագծի իրականացման վերջնական պայմանագիրը։


XS
SM
MD
LG