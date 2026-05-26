Միրզոյանն ու Ռուբիոն Երևանում փոխըմբռնման հուշագիր կստորագրեն

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր Երևանում փոխըմբռնման հուշագիր կստորագրեն, հայտնում է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։
Փաստաթղթի բովանդակությունը չի բացահայտվում։ Մանրամասներ չեն հայտնել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։
ԱՄՆ պետքարտուղարը Հայաստան կժամանի այսօր, նախատեսված է Միրզոյանի և Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նրանք հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։
Նախօրեին Արարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ այցի ընթացքում մի քանի փաստաթուղթ է ստորագրվելու՝ դրանք «շատ կարևոր» որակելով, սակայն չէր նշել, թե ինչի մասին են դրանք։
Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ առաջիկայում սկսվելու են TRIPP նախագծի շինարարական աշխատանքները, և որ Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրվելու է նախագծի իրականացման վերջնական պայմանագիրը։