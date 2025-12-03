Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Միրզոյանն ու Կոսը քննարկել են ՀՀ դիմակայունության ամրապնդմանն ուղղված նախաձեռնությունները

ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ։

Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ «Զրուցակիցները գոհունակությամբ նշել են ՀՀ-ԵՄ գործընկերության նոր՝ ռազմավարական օրակարգի հաստատումը և երկուստեք ընդգծել դրանով նախատեսված բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատելու պատրաստակամությունը»։

Արարատ Միրզոյանը և Մարթա Կոսն անդրադարձել են փոխկապակցվածության, ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ներդրումների, դրանով իսկ տնտեսական համագործակցության խթանման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին, փոխանցում է ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունը: Հաղորդվում է, որ քննարկվել են նաև ՀՀ դիմակայունության ամրապնդմանն ուղղված նախաձեռնությունները։

Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի վեցերորդ հանդիպմանը երեկ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը համագործակցության նոր՝ ՀՀ-ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի փաստաթուղթ ստորագրեցին։

Ավելի քան 70 էջանոց փաստաթղթի հիմնական բաղադրիչներից մեկը Հայաստան-Եվրամիություն անվտանգային ու պաշտպանական գործակցությունն է:

Բրյուսելը պատրաստվում է աջակցություն տրամադրել Երևանին դիմակայության բարձրացման համար: Փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո «Ազատություն»-ը ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցչից հետաքրքրվեց, թե կոնկրետ ինչ կարիքներ է ներկայացրել Հայաստանը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, և ինչ տեսակի համագործակցություն և ֆինանսավորում է դա ենթադրում, արդյոք այդ գործակցությունը ներառում է նաև սպառազինության ոլորտում հնարավոր աջակցություն։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը հստակ պատասխան չտվեց։

«Մենք քննարկել ենք սահմանային կառավարման հարցում օգնություն տրամադրելը, ինչպես նաև նախկին հակամարտությունների և անվտանգության հետ կապված ականազերծման գործողությունների, ականազերծման հետ կապված վարժանքների, ինչպես նաև ականազերծման հետ կապված սարքավորումների տրամադրման հարցերը, և մենք քննարկել ենք նաև գործիքներ, որոնք վերաբերում են ընթացիկ և ինտենսիվացող ապատեղեկատվական արշավներին հակազդելուն։ Սա նաև այն գործիքակազմն է, որ մենք ունեցել ենք Մոլդովայում, և որով Հայաստանը ևս հետաքրքրված է», - ասաց նա։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG