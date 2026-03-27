Միրզոյանն ու Բայրամովը նշել են կարգավորման գործընթացում «առկա դրական զարգացումները»

Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները:
Հայկական կողմի հաղորդմամբ՝ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը «գոհունակությամբ նշել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հետագա կարգավորման գործընթացում առկա դրական զարգացումները»:
Արտգործնախարարները նաև քննարկել են տարածաշրջանային և այլ հարթակներում փոխգործակցությունը:
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները այս ամսվա սկզբին էլ էին զրուցել: Այդ ժամանակ քննարկել էին տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունը վերջերս հրապարակած տարեկան զեկույցում արձանագրել էր՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության վերջնական համաձայնագրի կնքման ճանապարհին դեռ կան խոչընդոտներ՝ ուղիղ մեջբերելով Սահմանադրությունը փոխելու՝ Ադրբեջանի պահանջը: