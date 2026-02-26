Ադրբեջանը չի մասնակցի Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին. Բայրամով

«Ադրբեջանի մասնակցությունը որևէ մակարդակով Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին նախատեսված չէ, ադրբեջանական APA-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։
Նախարարը նշել է, որ նման այց նախատեսված չէ նախագահ Իլհամ Ալիևի մայիս ամսվա գրաֆիկում։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն անցած հոկտեմբերին հայտնել էր, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին հրավիրել են Երևան՝ հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասել էր, որ Երևանն ակնկալում երկու երկրների ղեկավարների մասնակցությունը:
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը հնարավոր չէր համարել Իլհամ Ալիևի այցը Երևան:
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվելու է 2026 թվականի մայիսի 4-ին: