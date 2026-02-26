Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ադրբեջանը չի մասնակցի Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին. Բայրամով

«Ադրբեջանի մասնակցությունը որևէ մակարդակով Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին նախատեսված չէ, ադրբեջանական APA-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։

Նախարարը նշել է, որ նման այց նախատեսված չէ նախագահ Իլհամ Ալիևի մայիս ամսվա գրաֆիկում։

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն անցած հոկտեմբերին հայտնել էր, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին հրավիրել են Երևան՝ հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասել էր, որ Երևանն ակնկալում երկու երկրների ղեկավարների մասնակցությունը:

Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը հնարավոր չէր համարել Իլհամ Ալիևի այցը Երևան:

Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվելու է 2026 թվականի մայիսի 4-ին:

XS
SM
MD
LG