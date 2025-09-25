Մատչելիության հղումներ

Միրզոյանն ու Բայրամովը մասնակցել են Ռուբիոյի կազմակերպած տրանսատլանտյան ընթրիքին

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հյուրընկալել է 2025 թվականի Տրանսատլանտյան ընթրիքը՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների, գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Եվրոամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Շվեյցարիայի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ:

Պետդեպարտամենտից հայտնում են, որ Ռուբիոն ընդգծել է տրանսատլանտյան գործընկերության կարևորությունը՝ խաղաղության պահպանման և բարգավաճման հասնելու համար, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պատմական հանձնառությունը՝ պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու միջոցով կանխարգելումը ուժեղացնելու, ինչպես նաև դիվանագիտական ներգրավվածության շարունակության կարևորությունը՝ Ռուսաստանը–Ուկրաինա պատերազմի ավարտին հասնելու նպատակով:

Ռուբիոն նաև ընդգծել է ԱՄՆ նախագահի ձեռքբերումները՝ ուղղորդելու Հայաստանին և Ադրբեջանին դեպի երկարաժամկետ խաղաղության ճանապարհ:

