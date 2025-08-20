Մատչելիության հղումներ

Միրզոյանն իր իսպանացի պաշտոնակցին ներկայացրել է ապաշրջափակման միջոցով ընձեռնվելիք հնարավորությունները

Հայաստանի և Իսպանիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել. Արարատ Միրզոյանը Խոսե Մանուել Ալբարեսին ներկայացրել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման միջոցով ընձեռնվելիք հնարավորությունները:

ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ նախարար Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռքբերված համաձայնությունների առնչությամբ «Իսպանիայի կարևոր ուղերձի համար»:

Միրզոյանն ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու ՀՀ վճռականությունը:

Երևանն ու Բաքուն օգոստոսի 11-ին միաժամանակ հրապարակեցին խաղաղության համաձայնագրի 17 կետանոց փաստաթուղթը: Դրան նախորդել էր Վաշինգտոնում Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ղեկավարների ներկայությամբ պայմանագրի նախաստորագրումը և համատեղ հռչակագրի ընդունումը:


