Մինսկի խումբը դադարեցրել է գործունեությունը

ԵԱՀԿ-ն ավարտել է Մինսկի գործընթացի և դրա հետ կապված կառույցների ավարտը, հայտարարել է կառույցը:
Սա իրագործվել է՝ համաձայն նախարարների խորհրդի որոշման, որը կայացվել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ԵԱՀԿ նախագահությանն ուղղված համատեղ դիմումի հիման վրա։
Արցախյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված ու Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի համանախագահությամբ գործող այս խմբի լուծարման պահանջը Ադրբեջանն էր առաջադրել որպես խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման պայման։ Օգոստոսի 8-ին Մինսկի խմբի լուծարումը վաշինգտոնյան Թրամփ-Փաշինյան-Ալիև եռակողմ հռչակագրի երկրորդ կետով նախատեսվեց։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետները լուծարման դիմումը ԵԱՀԿ-ին համատեղ ստորագրեցին, կոչ արեցին մասնակից պետություններին ընդունել այդ որոշումը։ ԵԱՀԿ անդամ 57 երկրներից որևէ առարկություն չի հնչել։