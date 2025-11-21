Մատչելիության հղումներ

Մինսկի խումբն իր գործունեությունը պաշտոնապես կավարտի դեկտեմբերի 1-ին. ԵԱՀԿ

Մինսկի խումբն իր գործունեությունը պաշտոնապես կավարտի դեկտեմբերի 1-ին, ադրբեջանական АPA գործակալության հարցմանն ի պատասխան՝ տեղեկացրել են ԵԱՀԿ-ից։

«2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Նախարարների խորհրդի կողմից կայացված որոշման համաձայն՝ քայլեր են ձեռնարկվում Մինսկի գործընթացի դադարեցման ուղղությամբ»,- նշել են կազմակերպության ներկայացուցիչները՝ հավելելով, որ այդ գործընթացը կավարտվի դեկտեմբերի 1-ին։

Այդ օրվանից սկսած Մինկսի գործընթացի շրջանակներում և այդ պրոցեսի հետ կապ ունեցող կառույցներում իրականացվող բոլոր գործողությունները կդադարեցվեն, նշել են ԵԱՀԿ-ից:

