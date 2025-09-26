ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ հարաբերություններ հաստատել փորձող Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլին հայտարարել է՝ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է կապվել իր հետ։
«Ես ԱՄՆ նախագահին ասացի, որ ժամանակն է մեր հարաբերությունները նոր էջից սկսել։ Նա խոստացավ վերադառնալ այդ հարցին և կապ հաստատել ինձ հետ», - լրագրողներին պատմել է Կավելաշվիլին, որն այցելել էր Նյու Յորք՝ մասնակցելու ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստին։
Հավաքին ունեցած իր ելույթում Վրաստանի նախագահը հայտարարել է՝ Թբիլիսին պատրաստ է բոլոր կողմերի հետ «պրագմատիկ երկխոսության», միաժամանակ պնդել, որ «վրաց ժողովուրդը չի հանդուրժի վերջնագրերի, շանտաժի և սպառնալիքների լեզուն»։