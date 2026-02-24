Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել Վրաստանի երկու կառավարամետ հեռուստաալիքների նկատմամբ՝ մեղադրելով նրանց Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմին վերաբերող կանխամտածված և սխալ տեղեկատվություն տարածելու մեջ։
Մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Imedi-ին և Postv-ին այնպիսի «ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ, որոնք խաթարում են Ուկրաինայի կայունությունը կամ սպառնում նրա տարածքային ամբողջականությանը»։
Ըստ հաղորդագրության՝ հատկապես Imedi ալիքի տարածած տեղեկությունում Ուկրաինայի կառավարությունը ներկայացվել է որպես «ոչ լեգիտիմ» կամ «Արևմուտքի խաղալիք»։
Վրացական Imedi-ն պատժամիջոցներն անվանել է «անարժեք» և հայտարարել, որ շարունակելու է ծառայել վրաց ժողովրդին։ Postv-ի հիմնադիր Շալվա Ռամիշվիլին էլ Ֆեյսբուքում հրապարակած գրառման մեջ դատապարտել է որոշումը՝ ենթադրելով, որ Լոնդոնն այդ քայլին դիմել է, քանի որ լրատվամիջոցը չի հայտարարում, թե «Ուկրաինան հաղթում է Ռուսաստանին»։
Այս պատժամիջոցները ենթադրում են Բրիտանիայում ալիքների սեփականություն հանդիսացող ակտիվների և գույքի սառեցում։
Imedi-ն մինչև վերջերս պատկանում էր Բրիտանիայում բնակվող վրացական ծագումով ԱՄՆ քաղաքացի Իրակլի Ռուխաձեին, որն այս ամիս վաճառել է Imedi-ում իր բաժնետոմսերը «Prime Media Global» ընկերությանը։