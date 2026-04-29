Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մերցը հայտարարել է, որ Թրամփի հետ հարաբերությունները լավ են՝ չնայած Իրանի շուրջ տարաձայնություններին

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վստահ է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իր հարաբերությունների հարցում՝ չնայած վերջինիս կողմից արված քննադատական հայտարարություններին։

«Ամերիկայի նախագահի և իմ անձնական հարաբերությունները առնվազն իմ կարծիքով, նույնքան լավ են, որքան նախկինում էին։ Մենք շարունակում ենք կառուցողական քննարկումներ ունենալ»,- ասել է Մերցը Բեռլինում։

Գերմանիայի կանցլերն ավելի վաղ քննադատել էր ԱՄՆ հարվածները Իրանի դեմ, ինչին հաջորդել էր Թրամփի գրառումը Truth Social հարթակում․

«Մերցը չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսում։ Զարմանալի չէ, որ Գերմանիան տնտեսապես և այլ առումներով վատ վիճակում է»,- գրել էր ԱՄՆ նախագահը։

XS
SM
MD
LG