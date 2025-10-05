Մերցը ենթադրում է, որ «անօդաչուների ներխուժումների հետևում Ռուսաստանն է»

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է՝ ենթադրում է՝ Ռուսաստանն է պատասխանատու Գերմանիայի օդային տարածքում այս հանգստյան օրերին նկատված բազմաթիվ անօդաչուների համար, ներառյալ դրանք, որոնք խափանել են տասնյակ չվերթներ և ավելի քան 10 հազար ուղևորի թողել Մյունխենի օդանավակայանում:
Նա հավելել է, որ նման միջադեպերի հաճախականությունը Եվրոպայի օդային տարածքում աննախադեպ է, նույնիսկ համեմատած Սառը պատերազմի տարիների հետ, սակայն մինչ այժմ հայտնաբերված անօդաչուներից ոչ մեկը զինված չի եղել․ բոլորը կատարել են հետախուզական թռիչքներ։
«Մենք ենթադրում ենք, որ այս անօդաչու թռչող սարքերի մեծ մասի հետևում Ռուսաստանն է կանգնած», - նշել է Մերցը։
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ավելի վաղ հերքել էր կապը այս միջադեպերի հետ: